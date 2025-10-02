La commune de Dolus-d’Oléron réclame l’ouverture d’un scanner médical. Le conseil municipal vient d’adopter à l’unanimité une motion en ce sens pour réitérer sa demande. L’objectif étant d’interpeller les autorités publiques de santé sur la nécessité d’implanter un tel appareil au centre de l’île d’Oléron, dans le but de garantir un accès équitable, rapide et de proximité au diagnostic médical, à l’échelle du territoire insulaire.

La commune de Dolus-d’Oléron accueille actuellement un centre de radiologie, qui assure un service de diagnostic de proximité essentiel pour les habitants de l’île et les nombreux visiteurs l’été. Dans la continuité de cette offre de soins, la municipalité et France Imagerie Médicale portent un projet complémentaire d’installation d’un scanner médical. Cet équipement permettrait d’explorer notamment la sphère ORL, le cerveau, les organes de l’abdomen, du thorax ou encore du pelvis. Des zones difficilement accessibles par la radiographie ou l’échographie.

Les données démographiques soutiennent la nécessité de cette initiative. L’île d’Oléron compte environ 23 000 habitants à l’année et connaît une forte affluence saisonnière avec près de 350 000 touristes en période estivale. Par ailleurs, les résidences secondaires, qui représentent environ 60 % du parc immobilier, sont de plus en plus occupées en dehors de la haute saison. Enfin, la population insulaire est vieillissante, avec près de la moitié des résidents âgés de plus de 60 ans, une tranche d’âge plus fréquemment concernée par des besoins en imagerie médicale.

Actuellement, le scanner le plus proche se situe à Rochefort, nécessitant des déplacements parfois contraignants pour les patients. Une implantation locale permettrait une amélioration de l’accès aux examens et des diagnostics dans des délais plus courts. Le projet prévoit également une collaboration active avec les Maisons de Santé Pluridisciplinaires du territoire et la Maison de Santé de la commune. Cela renforcerait l’attractivité de l’île pour les professionnels de santé et permettrait de simplifier le parcours de soin du patient.

Ce scanner serait entièrement financé par un acteur privé, sans recours à des fonds publics.