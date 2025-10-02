

Surgères se mobilise pour Octobre rose, le mois de lutte contre le cancer du sein. La Ville organise ce dimanche la 6e édition des Roses d’Hélène. Une course pédestre de 8 km, et deux marches de 4 et 8 km. Le départ sera donné à 9h30 de l’espace Georges-Pompidou. Présentation de l’évènement avec Sylvie Plaire, adjointe au maire en charge de la vie associative et sportive :

9 000 euros ont été collectés l’an dernier. L’objectif cette année est de passer la barre des 10 000 euros. 650 participants sont attendus. Les inscriptions se font en ligne. Le tarif est de 12 euros, avec une casquette offerte. Plus d’infos sur le site de la ville de Surgères.