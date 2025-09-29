L’entrée en vigueur ce mercredi sur l’île d’Oléron du dispositif de prime à la conversion pour les meublés de tourisme. Afin d’inciter les propriétaires à louer à l’année plutôt que sur les saisons, la Communauté de communes va leur proposer des aides pour les accompagner dans cette transition. Un préalable à la mise en place dès le 1er janvier 2026 d’un quota de meublés de tourisme sur le territoire et de la déclaration obligatoire. Des mesures censées participer à une meilleure régulation d’un marché qui explose.

Pour limiter la raréfaction de l’offre résidentielle à l’année et préserver l’équilibre entre le développement du tourisme et l’accessibilité du logement pour les habitants permanents, les huit communes oléronaises ont délibéré en faveur de la mise en place, dès le 1er janvier 2026, d’un quota du nombre global de meublés sur le périmètre communal, et d’une limite de quatre locations saisonnières par propriétaire. En complément de cette démarche, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a opté pour une aide financière au bénéfice des propriétaires, afin de les inciter à proposer des locations à l’année plutôt que saisonnières. Les critères d’éligibilité ont été définis lors du conseil communautaire qui a eu lieu ce jeudi, pour une entrée en vigueur du dispositif ce mercredi 1er octobre. Cela concerne les propriétaires d’une résidence secondaire à usage de meublés de tourisme ou d’un logement vacant, d’au moins 25 m², avec une étiquette énergétique comprise entre A et E. Ils doivent également s’engager à transformer ce logement en résidence principale louée à l’année pour une durée de 4 ans, sans avoir de lien de filiation avec le locataire. La prime versée sera comprise entre 5 000 et 10 000 euros, en fonction de la taille du logement.

Les dossiers sont à télécharger sur le site cdc-oleron.com, et à envoyer par mail à accueil@cdc-oleron.fr.