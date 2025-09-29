L’intersyndicale de Charente-Maritime appelle à une nouvelle journée de mobilisation massive. Celle-ci a lieu ce jeudi 2 octobre, comme partout en France. Après l’échec des négociations avec le Premier Ministre sur le budget 2026, les syndicats appellent à amplifier le mouvement interprofessionnel du 18 septembre, deux semaines après une forte mobilisation. Cinq manifestations sont prévues dans le département : à 10h au jardin public de Jonzac, à 10h30 devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort et devant l’Hôtel-de-Ville de Saint-Jean-d’Angély, et à 14h sur le parvis de la gare de La Rochelle.