« Un choix de raison ». À Surgères, la maire sortante Catherine Desprez justifie sa décision de ne pas se représenter aux Municipales de mars 2026. Fière du devoir accomplie, l’élue âgée de 75 ans ne souhaite pas effectuer le mandat de trop, après avoir passé un quart de siècle au sein de la majorité, d’abord en tant qu’adjointe, puis en tant que maire pendant deux mandats. C’est son actuelle 2e adjointe aux Affaires sociales Pascale Gris qui va conduire la liste de la majorité sortante, avec un programme qui s’inscrit dans la continuité, au service de la population. Parmi les grands projets : la végétalisation des écoles, un plan pluriannuel de réfection des voiries et le maintien des animations. Pascale Gris promet d’être une élue de terrain. Interview :

Pascale Gris assure vouloir mener une campagne de terrain, mais aussi sur les réseaux. Elle sera accompagnée de deux adjoints qui ont décidé de poursuivre, sur les huit que compte la majorité sortante. Elle sera opposée au Divers centre Thomas Godeau. Vous retrouvez l’intégralité de ces interviews en podcast sur notre site internet.