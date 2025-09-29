

Les associations de Vouhé s’unissent dans la lutte contre le cancer du sein samedi 11 octobre. Rendez-vous dès 14h au club house du stade pour participer à la marche rose, 1€ par kilomètre, ainsi que des balades en voitures anciennes et de prestige, à partir de 5€. La journée se terminera par le spectacle théâtral « Mamie, son sein et moi » à 19h30. Tarif libre à partir de 5€. Sur place, buvette et vente d’accessoires sur le thème « Octobre rose ». Renseignements et réservations au 06 14 10 76 14 ou au 06 27 46 05 62.