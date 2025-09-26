Un accident entre deux voitures dont une tractant une caravane s’est produit hier midi à Villedoux, près de La Rochelle. La collision a eu lieu sur la RD 9. Une quinzaine de pompiers ont été dépêchés sur place. Le bilan fait état de quatre blessés dont un grave. Il s’agit d’un homme âgé de 65 ans. Les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de La Rochelle. La circulation a été bloquée le temps de l’intervention des secours. La gendarmerie s’est rendue sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du choc.