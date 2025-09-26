

Le Village du développement durable s’installe demain à Royan. Un évènement organisé par la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Une trentaine de stands d’information et d’animation seront présents pour comprendre les enjeux écologiques et agir concrètement pour l’environnement, au quotidien. Stéphanie Tourette est chargée de développement durable et du Plan climat air énergie à la CARA. Elle nous en parle :

Plusieurs ateliers seront spécifiquement dédiés aux enfants, qui pourront entre autres fabriquer un nichoir à mésanges, créer un petit hôtel à insectes ou un abri à hérisson. Une animation du « Science Tour – C’est pas sorcier » leur fera découvrir le monde scientifique du littoral et de la biodiversité dans un camion laboratoire, comme l’émission. Tout est gratuit. Rendez-vous de 10h à 18h, sur l’esplanade Kérimel de Kerveno. Vous retrouvez le programme complet sur agglo-royan.fr