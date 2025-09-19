Forte mobilisation hier en Charente-Maritime pour la journée d’action interprofessionnelle contre la crise sociale et politique en France. 6 000 manifestants ont défilé dans le département selon les syndicats, moitié mois d’après les autorités. Dans le détail, ils étaient entre 1 800 et 3 000 à La Rochelle, un millier à Saintes, une centaine à Saint-Jean-d’Angély, 90 à Jonzac, et entre 1 100 à 1 800 à Rochefort. Rochefort où le cortège a exprimé sa colère en centre-ville. Tous les manifestants ont réclamé l’abandon du projet de budget de l’État et la démission du Président Emmanuel Macron, à l’image de Jean-Louis, venu de l’île d’Oléron :

Sentiment partagé par Christophe Geffré, responsable du syndicat Sud santé sociaux 17, venu manifester à Rochefort, avant d’aller défiler à La Rochelle :

Dans le cortège rochefortais, Vanessa, secrétaire de l’Union locale Force ouvrière de Rochefort, espère une réelle prise de conscience de la situation en France :

Le mouvement a été particulièrement suivi dans l’Éducation nationale, avec 19,29% d’enseignants grévistes dans l’académie de Poitiers. La participation a été plus forte dans les collèges avec 23,97% de profs en grève.