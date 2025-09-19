

L’Appel de La Rochelle revient demain pour une 3e édition. Il s’agit d’une marche citoyenne, suivie de tables rondes, pour réclamer l’arrêt des pesticides et une véritable transition agricole, afin de préserver l’environnement et la santé humaine. Ce rendez-vous majeur de la rentrée, organisé par l’association Avenir santé environnement, qui alerte sur la multiplication des cancers pédiatriques en Plaine d’Aunis, va réunir des personnalités du monde politique, scientifique et associatif. La marche partira à 11h du parvis de la gare. Les tables rondes auront lieu de 14h à 17h à l’Espace Encan.