Vers un nouveau record de trafic à l’aéroport de La Rochelle-île de Ré ? Après une année record en 2024, le nombre de passagers a augmenté de 5% depuis le début de l’année, et pourrait franchir le cap des 300 000 voyageurs fin décembre, malgré la fermeture cet hiver de l’une des quatre liaisons régulières, celle vers Porto qui rouvrira ensuite en mars 2026.

À la fin du mois d’août, l’aéroport de La Rochelle-île de Ré a accueilli plus de 227 500 passagers, soit une progression de +4,9% par rapport à 2024, et ce malgré une offre légèrement réduite en nombre de sièges et de vols (-0,6%). Ce bon résultat traduit une augmentation du nombre de passagers par vol qui est passé de 151 en moyenne en 2024, à 158 en 2025. Le taux de remplissage moyen atteint 85,4 %, en hausse de près de 4 points, confirmant l’attractivité des lignes et la solidité de la demande. Parmi les résultats marquants : la ligne vers Marseille, ouverte en mai 2022, devenue la première de l’aéroport avec 33 000 passagers cette année, suivi par Lyon et Marrakech. Malgré un succès constant depuis près de 15 ans, la ligne vers Porto ne sera pas maintenue cet hiver. Il s’agit d’une décision de la compagnie Ryanair qui a décidé de supprimer 750 000 sièges sur l’ensemble du réseau français pendant la saison hivernale, dans un contexte d’augmentation de la fiscalité aérienne. La ligne vers Porto reprendra au printemps 2026.

Aujourd’hui, le Syndicat mixte de l’aéroport de La Rochelle-île de Ré poursuit ses prospections vers de nouveaux marchés potentiels en France et en Europe, comme en Espagne, en Allemagne et en Italie, mais se heurte aux augmentations de fiscalité inscrites dans la loi de finances 2025, qui constituent un frein important au développement de nouvelles liaisons.