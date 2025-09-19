Suite et fin aujourd’hui et demain du Festival de la fiction à La Rochelle. Depuis mardi, les vedettes se pressent sur le Vieux-Port pour enchaîner séances photos et projections. Place aujourd’hui et demain aux séances de dédicaces avec les comédiens de vos séries quotidiennes préférées : « Plus belle la vie » et « Demain nous appartient » cet après-midi, puis « Nouveau jour », « Ici tout commence » et « Un si grand soleil » demain. Comme hier, Hélène FM et Vog Radio sont de nouveau en direct du festival ce soir, de 18h à 19h, avec une émission spéciale de « Chut on écoute la télé », présentée par Alain Jeanne avec ses invités, depuis la brasserie le Brada, sur le Vieux-Port.

