Municipales 2026. À Surgères, Thomas Godeau dévoile son programme. Deux semaines après avoir présenté ses 28 colistiers, le candidat de la liste Surgères en commun et conseiller municipal d’opposition de centre droit annonce une série de 50 mesures concrètes autour de 4 axes prioritaires, fruit d’un travail collectif. Écoutez :

Le programme est distribué à partir d’aujourd’hui en porte-à-porte. Une réunion publique est prévue le 12 mars à 19h, à la salle du Logis de Surgères, avant le premier tour le 15 mars.