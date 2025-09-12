

Évènement ce lundi soir à l’Atlantic ciné de Saintes avec la projection en avant-première des deux premiers épisodes de la mini-série « Désenchantées » de David Hourrègue, avec Constance Labbé. Une séance « Hors les murs » proposée par le Département de la Charente-Maritime, dans le cadre du Festival de la fiction qui débute le lendemain à La Rochelle. La soirée sera animée par Alain Jeanne de l’émission « Chut on écoute la télé », juste après une émission proposée en direct et en public, dans le hall du cinéma. Il nous en dit plus :

Il reste encore des places pour participer à cette soirée exceptionnelle. C’est gratuit et sur réservation par mail à onecoutelatele@yahoo.fr