L’ouverture ce lundi d’un nouveau centre de santé à Saint-Jean-d’Angély. Alors que les difficultés liées à la désertification médicale s’accentuent en milieu rural, ce nouvel équipement offre un accès renforcé aux soins aux habitants du territoire des Vals de Saintonge. Aménagé au sein du hall d’entrée du centre hospitalier, il va permettre de consulter des généralistes et spécialistes. Deux médecins retraités vont assurer dans un premier temps son fonctionnement. L’objectif étant de trouver de nouveaux praticiens pour étoffer l’équipe.

Ce nouveau centre de santé, porté par le Groupe Hospitalier de Saintes/Saint-Jean-d’Angély, a pour objectif de renforcer l’accès aux soins de médecine générale pour les habitants du territoire, grâce au soutien de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Cette ouverture intervient dans un contexte de forte pénurie de médecins généralistes. Situé dans une zone de sous-densité médicale, ce centre de santé propose des consultations en médecine générale destinées prioritairement aux patients n’ayant pas de médecin traitant, et à ceux orientés par le Centre 15. Deux médecins généralistes y assureront les consultations du lundi au vendredi. Celles-ci seront accessibles sur rendez-vous, par téléphone ou en ligne via la plateforme Weda. Le centre fonctionne en secteur 1 avec le tiers payant systématique, afin de garantir l’accessibilité financière aux soins. Ce projet s’inscrit pleinement dans les engagements du Groupe Hospitalier de Saintes/Saint-Jean-d’Angély pour répondre aux besoins de santé de proximité, en lien étroit avec les professionnels libéraux et les acteurs médico-sociaux locaux.