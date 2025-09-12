La présentation ce soir de la nouvelle saison culturelle au Palace de Surgères. Une saison qui sera marquée par le centième anniversaire de la création du nom de la salle de cinéma, qui est aussi une salle de spectacles. À cette occasion, une nouvelle identité visuelle a été imaginée, et la programmation s’est étoffée avec une vingtaine de spectacles dont quatre « Hors les murs ». Et ce grâce à un budget plus important, suite à une année 2024 exceptionnelle qui a permis de réaliser 35 000 entrées contre 32 000 en moyenne, et malgré une perte de recettes et une baisse des subventions en 2025. On écoute le directeur Jérôme Wagnon :

La présentation a lieu ce vendredi à 20h30, suivie du concert de The Two. L’entrée est gratuite. Par ailleurs, concernant le projet d’extension du Palace, les études de faisabilité sont toujours en cours, pour la création de deux salles supplémentaires.