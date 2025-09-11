Le bilan des manifestations qui se sont déroulées hier en Charente-Maritime, dans le cadre du mouvement national « Bloquons tout ». Plusieurs actions ont été menées dans les principales villes du département. Aucun incident majeur n’a été constaté. Trois manifestants ont été interpellés : un à Saintes, et deux dans le secteur de La Rochelle. Au total, 1 500 personnes se sont mobilisées en Charente-Maritime, dont 800 à La Rochelle, 200 à Saintes et environ 500 à Rochefort. Rochefort où les manifestants ont occupé dans la matinée la place Colbert, avant un défilé en ville direction l’entreprise Airbus Atlantique. Tous ont réclamé la démission du président Emmanuel Macron. Écoutez :

Parmi les manifestants, le député écologiste de Rochefort Benoît Biteau est venu soutenir le mouvement :

Les manifestants espèrent une montée en puissance du mouvement, lors de la journée d’action syndicale prévue jeudi prochain.