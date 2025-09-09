Faible mobilisation hier soir en Charente-Maritime pour le pot de départ de François Bayrou. Le Premier Ministre qui doit quitter son poste à la tête du gouvernement, après avoir essuyé un échec hier à l’Assemblée nationale, puisque 364 députés se sont prononcés contre lors du vote de confiance et ont rejeté ses mesures pour réduire la dette du pays. Faible affluence donc dans le département, avec 150 personnes rassemblées devant l’Hôtel-de-Ville de La Rochelle pour trinquer au départ du chef du gouvernement. Ils étaient peu nombreux devant la mairie de Saintes, et une petite trentaine à Rochefort. Tous ont appelé à une mobilisation massive demain, dans le cadre du mouvement national « Bloquons tout ». Tour d’horizon des actions prévues en Charente-Maritime.

À La Rochelle, les manifestants sont invités à se rassembler en un lieu peu habituel pour les grands rendez-vous revendicatifs, puisque la mobilisation va démarrer place de l’Europe, dans le quartier populaire de Mireuil, dès 10h. Un choix assumé par les militants qui veulent rompre avec les traditionnelles manifestations sur le Vieux-Port, en centre-ville. Un second rassemblement aura lieu ensuite dans le parc Charruyer à 16h, avant la tenue d’une assemblée citoyenne à 19h30 pour discuter des suites à donner au mouvement.

À Rochefort, la tradition sera respectée avec la tenue d’un rassemblement sur la place Colbert, à partir de 10h30. Des blocages sont annoncés sur les principaux axes routiers, notamment sur la rocade direction La Rochelle.

À Saintes, la journée de mobilisation doit débuter dès 6h30 avec un rassemblement sur l’aire de covoiturage de la Brûlerie », qui est située près d’une grande zone commerciale, au nord-ouest de la ville, près de l’autoroute A10. Des actions coup de poing sont envisagées dans les grandes surfaces. Par ailleurs, l’union locale CGT appelle tous les salariés à bloquer par la grève.

Et puis à Jonzac, un rassemblement est prévu devant le collège Léopold-Dussaigne pour dénoncer le manque de moyens dans l’éducation.

À noter que des débrayages sont également annoncés à La Poste de Périgny, mais aussi à la Semat et à Léa Nature. Des mouvements de grève sont également prévus dans les centres hospitaliers de La Rochelle, Saintes, Royan et Jonzac, ainsi que dans différents services publics à Surgères.