Plus de 300 personnes se sont rassemblées vendredi dernier devant le palais de justice de Saintes en soutien à Mathilde, cette responsable syndicale de la branche énergie de la CGT qui était convoquée ce jour-là au commissariat de police pour s’expliquer sur une prétendue dégradation de biens publics, dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites en 2023. La CGT a de nouveau dénoncé la criminalisation de l’action syndicale, et appelé à des mobilisations massives les 10 et 18 septembre.