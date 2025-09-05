L’appel à la mobilisation ce midi devant le palais de justice de Saintes. L’Union départementale de la CGT 17 organise un rassemblement en soutien à l’une de ses syndicalistes, Mathilde, secrétaire générale de la branche énergie, qui est convoquée au commissariat de police, suite aux actions menées en mai 2023, dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites. Yvonne Gaborit, secrétaire générale de la CGT 17, ne comprend pas cette convocation tardive :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/09/cgt-mathilde-1.mp3 Ce rassemblement marquera aussi le coup d’envoi de la rentrée sociale de la CGT 17, placée sous le signe de la résistance et de la mobilisation, cinq jours avant le lancement d’un mouvement national citoyen qui appelle à « tout bloquer » en France. Yvonne Gaborit :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/09/cgt-mathilde-2.mp3