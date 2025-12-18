L’Établissement français du sang appelle à une mobilisation exceptionnelle pour le don de plasma. Alors que les fêtes de fin d’année approchent, l’EFS invite les donneurs, plus rares à cette période, à se manifester. Car le plasma est indispensable à la fabrication de médicaments vitaux contre des pathologies comme les déficits immunitaires, et certaines maladies rares ou auto-immunes. Les dons de plasma sont aussi essentiels pour soigner les patients atteints de cancers ou victimes de graves accidents.

« Plus que 15 jours avant 2026, le compte à rebours est lancé : chaque don compte pour soigner les patients et renforcer la souveraineté sanitaire de la France », rappelle l’EFS Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. Alors que les fêtes de fin d’année approchent, l’Établissement français du sang appelle à une mobilisation exceptionnelle autour d’un don encore trop méconnu : celui de plasma. En complément, les dons de sang et de plaquettes demeurent essentiels au quotidien pour soigner les patients, notamment lors d’interventions chirurgicales, d’accidents graves, ou de traitements contre le cancer. Chaque année, la fin décembre est marquée par une baisse de fréquentation des collectes. Départs en vacances, météo hivernale, fêtes et jours fériés ne sont pas propices au dons… Pourtant, les besoins, eux, restent constants. En Nouvelle-Aquitaine, l’EFS s’efforce de maintenir un niveau de collecte suffisant pour répondre aux besoins hospitaliers, mais également renforcer les stocks de plasma destinés à la fabrication de médicaments.

Dans la région, les maisons du don sont ouvertes en cette fin d’année. Pour permettre au plus grand nombre de donner, plusieurs collectes spéciales sont organisées comme à Saintes, sur rendez-vous, les mardis et vendredis.