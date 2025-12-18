Recrudescence de vols de câbles électriques à Rochefort. Depuis six mois environ, la ville fait face à une hausse de vols de câbles qui servent à alimenter l’éclairage public. Sur les 5 300 réverbères que compte la collectivité, plus de 70 ont fait l’objet de dégradations et de larcins la semaine dernière. Ces actes de malveillance ont été commis dans les secteurs des Chemins Blancs, des 4 Ânes, des rues Odette-Valence, des Droits de l’Homme et Saint-Sylvestre. Autant de secteurs qui se sont trouvés en partie privés d’éclairage public. Tout est mis en œuvre pour assurer une remise en état dans les meilleurs délais. En cas de présence d’un câble à terre ou de trappes ouvertes sur des candélabres, il faut garder ses distances et contacter les services municipaux.