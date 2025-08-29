Samuel Leroux a remporté hier après-midi l’étape du contre-la-montre du Tour cycliste du Poitou-Charentes. Malgré le vol dans la nuit de mercredi à jeudi d’une vingtaine de vélos à son équipe, le coureur français de TotalÉnergies ne s’est pas laissé déstabiliser et a été le plus rapide au chrono en parcourant les 27,3 km entre Chauvigny et Jardres, dans la Vienne, en 33 minutes 3 secondes et 20 dixièmes. Il prend ainsi la tête du classement général et le maillot de leader, avec 20 secondes d’avance sur le champion de France Dorian Godon qui s’était imposé la veille à Gond-Pontouvre. Place aujourd’hui à l’ultime étape entre La Rochefoucauld et Poitiers.