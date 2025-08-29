

La Confédération paysanne de la Charente-Maritime organise ce dimanche la Fête de l’agriculture paysanne à la Ferme de Candé à Saint-Xandre, près de La Rochelle. Un rendez-vous privilégié pour promouvoir un modèle économique agricole alternatif, traditionnel et vertueux, et mettre en lumière les acteurs de cette filière à travers leurs engagements qui sont au cœur des enjeux alimentaires, environnementaux et territoriaux, comme le souligne Noël Michot, porte-parole de la Confédération paysanne de la Charente-Maritime :

Rendez-vous ce dimanche à la Ferme de Candé à Saint-Xandre, de 10h à 18h. Des animations seront proposées autour des stands du marché, ainsi que deux balades naturalistes à 10h30 et 14h30 pour faire le lien entre l’écologie, la biodiversité et l’agriculture. L’entrée est libre et gratuite.