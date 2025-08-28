Des oies en liberté… et désormais prioritaires dans le parc Charruyer à La Rochelle. La municipalité a procédé hier à la pose d’un panneau inédit pour sensibiliser les passants à la cohabitation et protéger les animaux qui y vivent. L’occasion pour la Ville de rappeler son attachement à la faune locale et à sa préservation.

Depuis plusieurs années, un petit groupe d’oies a élu domicile dans le parc Charruyer, au cœur de La Rochelle. Elles s’y promènent librement, indifférentes à l’agitation humaine, et suscitent l’affection des promeneurs. Certaines ont même leurs habitudes… et leurs fans ! Pour marquer l’attachement de la Ville à la faune locale et sensibiliser à une cohabitation respectueuse, un panneau signalétique humoristique, inspiré du code de la route, a été installé dans le parc. Ce panneau, dont le support est 100 % biosourcé et bio-compostable, rappelle avec humour une vérité que connaissent bien les habitués : dans le parc Charruyer, ce sont les oies qui sont prioritaires. Ce geste symbolique s’inscrit dans la volonté de la municipalité de protéger la biodiversité urbaine, d’encourager une relation apaisée entre les humains et les animaux, et de valoriser la présence d’espèces locales sur l’espace public.