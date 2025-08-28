Pluie de stars au prochain Festival de la fiction de La Rochelle. L’évènement, qui aura lieu du 16 au 21 septembre, verra la présence entre autres sur le Vieux Port de Kad Merad, Vincent Elbaz, Patrick Timsit, Hugo Becker, Mélanie Doutey, Aure Atika, Caroline Anglade, Clémentine Célarié, Marie Gillain, François Berléand, Michèle Bernier, Jean-Pierre Darroussin, Valérie Bonneton, Grégory Fitoussi, Odile Vuillemin et le chanteur Amir pour son premier rôle dans « La belle et le boulanger ». Au programme : des avant-premières, des films en compétition, des séances de dédicaces et un Forum des métiers de l’audiovisuel en ouverture.