La Société des courses de Niort organise des courses hippiques ce dimanche 14 septembre, à l’hippodrome de Niort-Romagné, chemin du lac, à partir de 14h. Au programme : courses de galop, plat et obstacles et 2 courses de poneys. Animations gratuites pour les enfants : manège, structure gonflable, jeux divers et goûter. Manifestation organisé dans le cadre de la Fête des courses avec de nombreuses animations et jeux gratuits pour toute la famille. Entrée 6€, gratuite pour les femmes et les enfants. Sur place bar, grill, crêperie. Restauration sur réservation au 06 06 74 10 91.