

La houle cyclonique annoncée déferle depuis hier sur le littoral atlantique en France. La Charente-Maritime n’est pas épargnée par la formation de fortes vagues pouvant atteindre les 4 m de hauteur. Le département reste placé en vigilance jaune pour le risque de submersion. Le phénomène pourrait durer jusqu’à la fin de la semaine. Malgré sa dangerosité qui renforce le risque de baïnes, des baigneurs ont été observés sur certaines plages du département. Pour rappel, la population est invitée à la plus grande prudence et au respect des recommandations de sécurité. Pour signaler une personne en difficulté en mer, il faut composer le 196.