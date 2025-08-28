Le champion de France Dorian Godon a remporté hier après-midi la 2e étape du Tour cycliste du Poitou-Charentes à Gond-Pontouvre, près d’Angoulême. La veille, il avait terminé 3e à La Génétouze, en Charente-Maritime. Cette fois, il a été le plus rapide au sprint final, devant Arnaud Démare qui termine encore 2e, mais avec la satisfaction de prendre la tête du classement général et d’enfiler le maillot blanc de leader, à la veille du très attendu contre-la-montre. Départ ce jeudi à 13h30 pour une course de 27,3 kilomètres entre Chauvigny et Jardres, dans la Vienne.