Après la reprise ce lundi du chantier de dépollution de l’ancienne usine à gaz rue Marcel-Paul à La Rochelle, le député Olivier Falorni réclame la création d’un comité de suivi citoyen. Suspendus à plusieurs reprises en raison des émanations, les travaux inquiètent toujours les riverains qui craignent pour leur santé. Le parlementaire charentais-maritime souhaiterait que toutes les décisions concernant l’évolution de ce chantier soient prises en totale transparence.

Dans un communiqué, Olivier Falorni explique : « nous avons le sentiment de revivre régulièrement la même situation à quelques semaine ou mois d’intervalle ». Mi-août 2024, le chantier débute à 15 jours seulement de la rentrée scolaire pour être stoppé en novembre 2024. Il reprend pour quelques jours le 21 décembre. En avril 2025, des sondages sont effectués au grand dam des riverains qui n’ont pas été prévenus. Cela dure une semaine. Cet été, on assiste à la reprise du chantier qui sera stoppé le 7 août puis réautorisé le 25. « Cet imbroglio montre qu’il a fallu sans cesse réajuster à postériori les dispositifs pour établir la sécurité de tous », s’indigne le député. Or, et comme le réclament les riverains, les parents d’élèves, les personnels des établissements scolaires, l’installation d’une infrastructure conséquente au commencement du chantier aurait permis de les rassurer et d’offrir un maximum de garanties. « L’empressement du promoteur à construire les logements ne doit pas se faire au détriment de la santé des Rochelais », tance Olivier Falorni, qui propose de renforcer le dispositif sanitaire par la création d’un registre épidémiologique et par la présence d’un médecin conseil joignable rapidement. Il propose également la mise en place d’un comité de suivi citoyen, réunissant riverains, parents d’élèves, usagers, associations environnementales, élus et représentants de l’Etat afin de prendre toutes les décisions en totale transparence.