Une enquête a été ouverte après l’incendie du boulodrome couvert de Dolus-d’Oléron. Dans la nuit de vendredi à samedi, un feu s’est déclaré dans le local à poubelles et l’espace de stockage du bâtiment flambant neuf, inauguré en novembre dernier. L’alarme s’est déclenchée vers 3h du matin. Alerté, le président du club de pétanque s’est aussitôt rendu sur place, et a prévenu les pompiers qui sont venus rapidement à bout du sinistre dont on ignore l’origine. Aucun blessé n’est à déplorer, mais les dégâts sont importants, comme le souligne le maire Thibault Brechkoff, qui nous rappelle les faits :

Un coup dur donc pour les boulistes qui peuvent toutefois se consoler avec les terrains situés à l’extérieur. Ce qui permet de maintenir les compétitions prévues ces prochains jours. Toujours est-il que le maire Thibault Brechkoff a fait savoir qu’il a porté plainte. On l’écoute :

L’enquête ne fait que commencer, et rien ne permet à cette heure de dire si l’origine est accidentelle ou criminelle.