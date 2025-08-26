

Top départ ce midi de la 39e édition du Tour cycliste du Poitou-Charentes. La première étape conduira la centaine de coureurs engagés de Sauzé-Vaussais, dans les Deux-Sèvres, à La Génétouze, en Charente-Maritime. Parmi les prétendants pour succéder au Norvégien Søren Wærenskjold, vainqueur en 2023 et 2024, et absent cette année, le sprinteur français Arnaud Démare, qui a remporté le TPC en 20218 et 2020, fait partie des favoris. Verdict vendredi prochain lors de l’arrivée finale de la course en quatre étapes à Poitiers.