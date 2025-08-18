À Surgères, les travaux d’aménagement du Pôle d’échanges multimodal autour de la gare se poursuivent. Une phase importante du chantier est sur le point de démarrer. À partir de mercredi, l’avenue de la gare sera totalement fermée. Ce qui ne sera pas sans conséquence sur la circulation, le stationnement et l’accès aux commerces et services de proximité. Des modifications sont à prévoir. On fait le point avec Guillaume Brivio, responsable de la communication à la Communauté de communes Aunis Sud :

À noter enfin que tous les commerces et services dans cette zone resteront ouverts et accessibles le temps des travaux.