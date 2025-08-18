Un dîner d’exception à bord du Train des mouettes pour soutenir la restauration du fort Boyard. C’est l’idée concoctée par l’association Saveurs d’ici, cuisine de chefs, qui propose une expérience culinaire unique à bord du wagon-restaurant Seudre océan express les 2, 3, 9 et 10 septembre. Au menu : crevettes impériales, mouclade au safran de Marennes, épaule d’agneau confit, petit Boyard, dessert et cocktail spécial. C’est 145 euros par personne. Une partie des recettes sera reversée à la Fondation du patrimoine pour sauver le fort dont les travaux ont démarré cet été.