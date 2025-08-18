

Le tournoi de pétanque Camp’IO revient cet été sur l’île d’Oléron. La 5e édition débute ce lundi pour trois jours de compétition entre 14 campings de l’île d’Oléron. Les deux premiers jours sont consacrés aux phases de sélection, avant la finale mercredi au complexe sportif de l’Oumière à Saint-Pierre-d’Oléron. 32 équipes seront retenues. Début du tournoi à 9h30, en présence de nombreux champions de la discipline qui feront équipe avec les participants, dont le champion international et parrain de l’évènement Damien Hureau.