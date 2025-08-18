L’association Here Ora célèbre ses 10 ans et vous invite à voyager lors d’une journée polynésienne exceptionnelle le samedi 30 Août, à la Salle Mélusine de la Jarne. Au programme de cette journée, plongez dans l’ambiance des îles avec des ateliers participatifs accessibles à tous. À la tombée de la nuit, laissez-vous emporter par « La Légende de Terehe », un show polynésien, moment fort et vibrant, à vivre ensemble sous les étoiles. Réservations via le lien présent sur le Facebook de l’Association « Here Ora – Association Polynésienne » plus de renseignements au 06 27 87 88 00.





