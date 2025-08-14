Un camping-car a mortellement percuté un cycliste ce matin à Bourcefranc-le-Chapus, près de Marennes-Hiers-Brouage. L’accident est survenu vers 9h30 sur la RD 728 qui mène au pont d’Oléron. Une dizaine de pompiers se sont rendus sur place. Malgré l’intervention des secours, le cycliste âgé de 45 ans est décédé. Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur du camping-car aurait été victime d’un malaise, perdant le contrôle de son véhicule. Légèrement blessé, il se trouvait en état de choc. Il a été conduit à l’hôpital. La circulation a été perturbée le temps de l’intervention des secours.