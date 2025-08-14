Une opération anti-stups a été menée mardi dernier dans le quartier sensible de Boiffiers/Bellevue à Saintes. Sur réquisition du parquet, elle a donné lieu à plusieurs contrôles d’identité, et permis la saisie de résine de cannabis, de deux couteaux, d’une balance et d’autres produits stupéfiants. En revanche, elle n’a conduit à aucune interpellation.

