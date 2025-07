La baignade fortement déconseillée en mer dans les zones non surveillées de Charente-Maritime. Un niveau de risque maximal concernant les courants de baïnes est en vigueur depuis hier. La vigilance en cours est active jusqu’à demain inclus. Le préfet Brice Blondel appelle les personnes qui fréquentent les plages du département à la plus grande prudence. Cinq communes restent particulièrement exposées : La Tremblade, Les Mathes, et, sur l’île d’Oléron, Grand-Village-Plage, Saint-Georges et Saint-Trojan-les-Bains.