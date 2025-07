Les travaux du futur Pôle d’échanges multimodal à la gare de Surgères vont bon train. Lancés en janvier dernier, ils devraient s’achever comme prévu dans un peu plus d’un an. Après l’été, débutera une phase importante du chantier, porté par la Communauté de communes Aunis Sud, avec la création d’une passerelle et d’un giratoire sur la RD 939 bis qui sera fermée, à cette occasion, du 20 août jusqu’à la fin du chantier. Une déviation sera mise en place, et l’accès à la gare et aux commerces sera maintenu. On écoute Guillaume Brivio, responsable de la communication à la CdC Aunis Sud :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/travaux-gare-1.mp3 Totalement transparente sur le sujet, et pour intégrer la population au projet, la CdC Aunis Sud propose demain matin un Café de chantier, gratuit et ouvert à tous, pour faire le point sur les travaux et présenter les futurs aménagements, directement sur place. Guillaume Brivio :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/travaux-gare-2.mp3 Rendez-vous est donné à 8h sur le parvis de la gare. L’inscription est obligatoire sur https://forms.office.com/e/khCT5eF6H1