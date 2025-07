Benoît Biteau appelle à un moratoire sur les mégabassines. Après les actes de violence commis de la semaine dernière, le député de Rochefort Aunis en appelle au dialogue, dénonçant la dégradation de quatre réserves de substitution agricole par un collectif écologiste extrémiste, et l’agression d’une équipe de journalistes de France 2 à Ferrières par des agriculteurs irrigants. Le parlementaire demande à tous les élus du territoire de demander un moratoire et d’organiser des Assises de l’eau pour un partage juste et équilibré des usages de la ressource.