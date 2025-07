Pas de feux d’artifice cette année pour la Fête nationale du 14 juillet dans plusieurs communes de France pour cause de sécheresse. De nombreux départements sont en alerte pour les risques d’incendie. Pour le moment, la Charente-Maritime est toujours placée en risque modéré, selon la plateforme Géo17, mais elle devrait prochainement passer en risque sévère, interdisant tous les feux d’artifice, sauf ceux tirés en mer ou depuis l’estran. La Ville de Rochefort a préféré prendre les devants et a décidé d’annuler le sien prévu ce dimanche 13 juillet. Il est reporté au 6 septembre lors du Forum des associations. Mais la soirée festive et musicale sur le quai aux vivres est maintenue de 21h à 2h du matin.