L’appel aux dons de sang en Nouvelle-Aquitaine. Plutôt rares ces dernières semaines, en raison des fortes chaleurs et des premiers départs en vacances, ils sont en nette diminution. Et il manque actuellement près de 1 500 poches pour atteindre un niveau de réserve satisfaisant afin d’aborder l’été sereinement dans la région. Pour inverser la tendance, l’Établissement français du sang en appelle à la mobilisation des donneurs dès à présent. 1 300 rendez-vous en collecte mobiles et maisons du don sont proposés chaque jour cet été. L’occasion de prendre un peu de temps pendant les vacances pour donner son sang.

Si été rime avec farniente, il est aussi synonyme de fragilité pour les réserves de sang. C’est donc le moment pour les vacanciers de profiter de leur de temps libre pour donner leur sang ou leur plasma. Les collectes sur les campus universitaires et en entreprise, habituellement très mobilisatrices, ayant fermé leurs portes pour l’été. Voilà pourquoi, pour répondre malgré tout aux besoins constants des patients, l’Établissement français du sang déploie en juillet et août un dispositif de communication exceptionnel en Nouvelle-Aquitaine, au plus près des vacanciers, sur des affiches visibles dans les gares, en ville, à l’entrée des campings ou encore en bord de plage. Pour rappeler que l’été peut aussi être un temps solidaire, l’EFS sera au plus près du grand public à travers diverses actions comme les collectes mobiles dans les stations balnéaires les plus fréquentées du littoral atlantique, et notamment en Charente-Maritime. L’enjeu est important. Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires en France, dont près de 1 000 en Nouvelle-Aquitaine pour répondre aux besoins des patients atteints de cancer, victimes d’hémorragies ou en attente d’intervention chirurgicale.