La colère des agriculteurs de la Charente-Maritime. Depuis quelques jours, des réserves d’eau destinées à l’irrigation agricole sont vandalisées. C’est le cas sur les communes de Ferrières-d’Aunis et Benon, mais aussi dans des communes voisines de Vendée. Les syndicats majoritaires de la FNSEA et des JA 17 dénoncent fermement ces atteintes récurrentes à des biens privés construits, je cite, « en toute légalité, autorisés par les services de l’État et destinés à prendre en compte les effets du changement climatique ». Des actes revendiqués par un groupuscule extrémiste dénommé DUPLOMB pour Débâchages Unis Pour L’Obstruction aux Méga-Bassines, en référence au projet de loi du nom de son rapporteur, qui doit être adopté ce mardi. Solidaire des agriculteurs, le préfet Brice Blondel a condamné fermement ces actes malveillants.