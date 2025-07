La navette estivale fait son grand retour sur l’île d’Oléron. Dès aujourd’hui, les habitants et les touristes vont de nouveau pouvoir bénéficier d’un service de transport en commun gratuit pour se déplacer sur le territoire insulaire. Il est mis en place par la Communauté de communes de l’île d’Oléron, qui entend ainsi réduire la circulation automobile, notamment vers les plages, pour préserver la qualité de vie des usagers et de l’environnement.

Depuis 15 ans maintenant, la Communauté de Communes de l’île d’Oléron propose, tous les étés, un service de transport collectif entièrement gratuit en juillet et août. Ce dispositif est rendu possible grâce au soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département de la Charente-Maritime, du centre aquatique Iléo, ainsi que de plusieurs campings et hôtels oléronais engagés pour la préservation de l’environnement. Les navettes desservent les cœurs de ville, les plages, mais aussi les campings et les hôtels qui participent financièrement au fonctionnement de ce service. La navette estivale a pour objectif de réduire l’impact environnemental lié à l’usage massif de la voiture individuelle en été. En optant pour ce mode de transport, chacun contribue à diminuer la pollution sonore, les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la dispersion de microparticules dans l’air et les océans. Cette année, plusieurs ajustements sont apportés à la navette, afin d’en améliorer le fonctionnement et la sécurité. Entièrement gratuit pour les usagers, le service sera en fonctionnement jusqu’au 26 août, tous les jours de la semaine.

Bon à savoir : les navettes estivales sont en correspondance avec les lignes de cars régionaux à l’arrêt « Gare routière » de Saint-Pierre-d’Oléron, permettant ainsi des liaisons vers La Rochelle, Rochefort et Surgères. Elles desservent également l’embarcadère de la liaison maritime Oléron-La Rochelle, à l’arrêt « Boyardville – parking du Chenal ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur cdc-oleron.com.