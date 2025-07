Nouveau feu de forêt en Charente-Maritime. Plus de cinq hectares de résineux de vingt ans d’âge ont été touchés par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche, dans le secteur de Montlieu-la-Garde, au sud du département. L’alerte a été donnée vers minuit, route des pinèdes. Près de 120 sapeurs-pompiers et une vingtaine de véhicules ont été mobilisés au plus fort de l’intervention.