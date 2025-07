Nouvelle alerte aux baïnes en Charente-Maritime. Tout comme hier, un risque très élevé de 4/5 est confirmé sur le littoral pour cette journée de lundi. Le préfet Brice Blondel appelle les personnes qui fréquentent les plages du département à la plus grande vigilance, et notamment sur les communes de La Tremblade, Les Mathes, et sur l’île d’Oléron à Grand-Village-Plage, Saint-Georges et Saint-Trojan-les-Bains.