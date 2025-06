Le chantier de dépollution de l’ancienne usine à gaz rue Marcel-Paul à La Rochelle va reprendre cet été. La fermeture des écoles la semaine prochaine va permettre d’envisager plus sereinement la suite des opérations, après les nuisances observées à l’automne dernier ayant entraîné l’arrêt des travaux fin 2024. Des élèves des établissements scolaires voisins avaient été pris de nausées et de maux de tête suite aux émanations d’hydrocarbures. La préfecture organise ce soir une réunion publique d’information sur les résultats des études menées sur les nuisances subies et les mesures de protection qui vont accompagner les travaux. C’est à 18h, salle de l’Oratoire.