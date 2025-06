C’est l’attraction la plus attendue de l’été. Deux semaines après son inauguration, « Mission Bermudes » ouvre demain au Futuroscope. Le parc picto-charentais dévoile cette nouvelle attraction unique au monde, qui promet des sensations inédites, grâce à la technologie innovante du « rocking boat ». D’un montant de 25 millions d’euros, il s’agit du plus gros investissement jamais réalisé par le Futuroscope depuis sa création, avec l’objectif de conquérir toujours plus de visiteurs.

Après avoir franchi le cap des 2 millions de visiteurs en 2024, le Futuroscope poursuit sa 38e saison, point d’orgue du programme « Vision 2025 » qui aura permis au parc d’enchaîner la création de quatre nouvelles attractions majeures, toutes primées, dont « Objectif Mars » ou encore « Chasseurs de Tornades » qui a été élue meilleure attraction au monde en 2023. Deux hôtels thématisés (Station Cosmos et Ecolodgee) ont également été créés, et l’Aquascope, sacré l’an dernier, deux mois après son ouverture, meilleur parc aquatique au monde. 300 millions d’euros auront été investis en cinq ans, permettant au Futuroscope de devenir une destination touristique de court séjour à part entière.

En 2025, le plan s’achève avec l’ouverture de l’attraction aquatique à sensations « Missions Bermudes ». Une attraction unique au monde, qui va permettre aux visiteurs d’embarquer à bord d’un bateau pour une mission de sauvetage au cœur du célèbre Triangle des Bermudes. Une expérience truffée d’effets spéciaux et de sensations uniques, grâce à la technologie innovante du « Rocking Boat ». Des bateaux hybrides posés sur des rails qui offrent une expérience sensorielle inédite, aussi bien sur l’eau que sur terre, avec de nombreux effets de brume, des explosions, des rapides et une chute finale à 16 m de haut, à plus de 60 Km/h. Accessible aux enfants dès 1m05, cette nouveauté promet des sensations partagées en famille.

En complément de la nouvelle attraction, un point restauration a été créé, le Bermuda bar, qui permet de vivre une aventure gustative avec la découverte de spécialités cubaines. À noter que, pour accompagner son développement, un nouvel hôtel thématique de 240 chambres devrait ouvrir au Futuroscope à l’horizon 2028.