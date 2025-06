La 46e édition du Tour Voile fait escale à Royan à partir de ce dimanche. Après le départ ce samedi de Larmor-Plage, dans le Morbihan, en Bretagne, pour la première étape de ralliement, les concurrents sont attendus à partir de 17h dans le port royannais. L’ensemble des bateaux sera amarré du côté du Promenoir du treizième dragon. Le village du Tour Voile sera situé sur l’esplanade Kérimel de Kerveno et ouvert du 29 juin au 1er juillet, offrant de multiples animations au grand public : présentation de la voile habitable et du longe-côte, initiations au E-Foil (du surf à foil électrique), activités nautiques, baptême handivalide, stand de la SNSM, et dégustation de produits de la mer. L’occasion aussi de découvrir les bateaux et applaudir les marins.

L’inauguration du village a lieu ce dimanche midi en présence de Vincent Barraud, Président de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, Patrick Marengo, maire de Royan, Marie-Pierre Quentin, conseillère départementale déléguée, et Patrice Libelli, conseiller départemental.

Côté sport, au menu des concurrents : le Grand Prix Royan Atlantique, constitué de plusieurs courses inshores le lundi 30 juin, puis le départ de la deuxième grande course le mardi 1er juillet, en direction de Pornichet.